La promessa di Salvini per l'Emilia Romagna: "Normalità in sette giorni"

La promessa di Salvini per l'Emilia Romagna: "Normalità in sette giorni"

Da Bologna arriva la promessa di Matteo Salvini per l’Emilia Romagna disastrata e piegata dall’alluvione: “Normalità in sette giorni”. Il ministro lo ha detto nel corso di un vertice in Prefettura con il presidente della Regione Stefano Bonaccini e il titolare dell’Interno Matteo Piantedosi. Il ministro delle Infrastrutture ha detto la sua nella conferenza stampa conclusiva e ad una domanda sull’utilizzo dei fondi del Pnrr per i lavori di ricostruzione ha spiegato: “Se apriamo un altro dossier con l’Europa non andiamo da nessuna parte”.

La promessa di Salvini per l’Emilia Romagna

“L’Italia è un Paese serio, i soldi li trova senza riaprire un dossier”. Dal canto suo il presidente della Regione Bonaccini ha spiegato che negli ultimi giorni si sono registrate “centinaia di frane”. Matteo Salvini è intervenuto ed ha precisato: “Il territorio va infrastrutturato e messo in sicurezza. Non esistono dighe di destra o sinistra e per la ricostruzione occorrerà varare delle norme di emergenza”.

Dare l’idea “già dalla prossima settimana”

Dovrebbe pensarci un Consiglio dei ministri fissato al 23 maggio. E sul ritorno alla normalità? Salvini ha detto: “La mia intenzione è dare alla comunità l’idea che ci potrà essere già dai primi giorni della settimana prossima, poi ci occuperemo della conta dei danni. Questo è uno spirito unitario e costruttivo”: poi ha chiosato invitando “gli italiani a mostrare la loro solidarietà trascorrendo le vacanze in Romagna, come io faccio da molti anni”.