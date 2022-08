La reazione di Salvini alla candidatura di Crisanti con il Pd e la replica

“Il tele-virologo Crisanti candidato col Pd, credo che ora si capiscano tante cose”: ecco la reazione di Matteo Salvini alla candidatura di Crisanti

Tengono banco in queste ore la reazione di Matteo Salvini alla candidatura di Andrea Crisanti con il Pd per le elezioni del 25 settembre e la replica del medico che non si fa attendere anche se garbata e ferma. Dopo l’ufficializzazione della notizia il leader della Lega ha commentato ironicamente su Twitter la “discesa in campo” del virologo e lo ha fatto con un tono vagamente allusivo, come?

La reazione di Salvini alla candidatura di Crisanti

Ha scritto Matteo Salvini: “Il tele-virologo Crisanti candidato col Pd. Credo che ora si capiscano tante cose”. Insomma, a parere del segretario del Carroccio il fatto che Crisanti sia stato candidato dal Pd nella circoscrizione Europa sarebbe una normale conseguenza dell’atteggiamento molto “duro” avuto dal medico durante i mesi della pademia, in linea cioè con un governo nel quale Salvini aveva sgomitato per cassare le misure più restrittive.

“Da Salvini sbagli su sanità, immigrazione ed economia”

All’Agi Crisanti ha sfiorato il tema parlando della sua candidatura: “Io sono onorato di questa candidatura, condivido con il Pd valori ed esperienze sociali. Poi essere nella lista estero ha per me un valore simbolico incredibile: ho avuto uno zio emigrato, e grazie ai soldi che mandava ogni mese a mia madre mi ha permesso di studiare. In più ho passato 30 anni all’estero per lavoro e non è un caso”.

E poi: “Mi rifiuto di entrare in polemica personale con Salvini, posso però criticare le sue scelte e tutti gli sbagli che ha cumulato sia in materia di sanità pubblica, sia sull’immigrazione, sia in politica economica”. E in chiosa Crisanti ha detto: “Scenderò in campo e la mia idea è che bisogna combattere centimetro per centimetro questa destra: il Pd deve guardare alla società e dare risposte ai deboli e questo sarà il mio contributo”.