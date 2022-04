La rivelazione del Times: “Forze inglesi a Kiev per addestrare gli ucraini”

I militari del Regno Unito in soccorso delle forze armate ucraine: arriva la grande rivelazione del quotidiano Times. Doppio addestramento per le truppe

Nelle corso delle ultime due settimane le forze speciali dell’esercito del Regno Unito avrebbero presenziato a Kiev per addestrare i militari ucraini. La rivelazione del Times.

Truppe in Ucraina: spiegato come utilizzare alcune armi

La presenza delle forze speciali in Ucraina sarebbe stata particolarmente utile per addestrare i militari e in modo particolare le truppe del Regno Unito avrebbero spiegato bene come utilizzare determinati strumenti di guerra.

Più nello specifico il focus principale si è posato sui razzi anti-carro Nlaw, particolarmente importanti nella guerra contro la Russia per evitare ulteriormente l’avanzata del Cremlino.

Doppia sessione di addestramento delle truppe del Regno Unito

Non ci sono certezze sulla durata di questo particolare corso di addestramento, ma si parla di una doppia sessione. Nello specifico, una è stata organizzata la scorsa settimana e un’altra in quella precedente. La fonte della news sarebbe Yiriy Myronenko, un capitano al timone di un battaglione che si trova nelle vicinanze della capitale ucraina.

Militari Nato in aiuto alle truppe ucraine: è la prima volta dall’inizio del conflitto

Con l’aiuto delle truppe del Regno Unito, protagoniste di questo addestramento militare alle forze ucraine, si verifica anche la prima presenza dei militari Nato in Ucraina. Proprio lo scorso 9 aprile il primo ministro inglese Boris Johnson è stato a Kiev per la prima volta.

