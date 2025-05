Un fulmine a ciel sereno

La notizia della rottura tra Mary Falconieri e Giuseppe Schiavello ha colto di sorpresa i fan e gli amici della coppia. A distanza di quasi un anno dall’annuncio della gravidanza della loro seconda figlia, la Falconieri ha comunicato la fine del suo matrimonio attraverso un messaggio carico di emozione sui social.

“Credevo di aver provato tutto il peggio, invece la vita non finisce mai di fare brutti scherzi”, ha scritto, lasciando intendere che la separazione è stata inaspettata e dolorosa.

Un legame durato otto anni

Mary e Giuseppe si erano uniti in matrimonio nel 2018, dopo una relazione che durava già da diversi anni. La coppia ha dato il benvenuto a due figlie, Giulia e Greta, e ha sempre cercato di mantenere un profilo basso, lontano dai riflettori. Nonostante la loro vita riservata, la notizia della rottura ha fatto rapidamente il giro del web, suscitando reazioni di incredulità tra i fan. La Falconieri, ex concorrente del Grande Fratello, ha costruito una carriera come influencer, mentre Schiavello ha continuato a dedicarsi alla sua professione di avvocato.

Le cause della separazione rimangono sconosciute

Nonostante il messaggio di addio, Mary non ha rivelato i motivi che hanno portato alla rottura. I toni drammatici utilizzati nel suo annuncio fanno pensare a una situazione complessa e difficile da affrontare. “Avrò bisogno di tempo!”, ha aggiunto, sottolineando la necessità di riflessione e recupero personale. La coppia, che ha sempre cercato di proteggere la propria privacy, ora si trova a dover affrontare un momento di grande vulnerabilità. La separazione, avvenuta in un periodo di gioia familiare, lascia i fan con molte domande e poche risposte.