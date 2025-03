Il quadro clinico di papa Francesco

Negli ultimi giorni, la salute di papa Francesco ha suscitato grande attenzione e preoccupazione tra i fedeli e i media di tutto il mondo. Dopo il ricovero al Policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale, il Pontefice ha mostrato segni di stabilità, come confermato dalla Sala stampa vaticana. Attualmente, il Papa sta seguendo una terapia rigorosa, che include fisioterapia e un’adeguata somministrazione di ossigeno, alternando la ventilazione meccanica notturna con l’ossigenazione ad alti flussi durante il giorno.

Il supporto dei fedeli e la comunicazione del Papa

In questo periodo difficile, il Papa ha voluto esprimere la sua gratitudine verso i fedeli che pregano per lui. Durante il Rosario in Piazza San Pietro, ha registrato un messaggio audio in spagnolo, un gesto che dimostra il suo desiderio di connettersi con un pubblico più ampio. Le fonti vaticane hanno sottolineato che il Pontefice si sente “portato” e sostenuto dalle preghiere del popolo di Dio, un elemento che contribuisce al suo morale e alla sua forza interiore.

Prospettive future e attività del Papa

Nonostante le difficoltà, il Papa continua a mantenere un certo grado di attività. Si apprende che parte della sua terapia viene svolta dalla poltrona, e le sue giornate sono scandite da momenti di riposo, preghiera e lavoro. Tuttavia, non ci sono state notizie di visite recenti, e resta da vedere come si svolgerà l’Angelus della prossima domenica. Inoltre, gli esercizi spirituali di Quaresima della Curia romana si svolgeranno in comunione spirituale con il Papa, il quale parteciperà alle meditazioni in una forma che rimane da definire.