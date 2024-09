La serie popolare "Emily in Paris" approda a Roma, visitando luoghi iconici come la Fontana di Trevi e il Pincio in Vespa, oltre a gustare la tradizionale carbonara. Luoghi e gastronomia della Città Eterna sono i protagonisti della serie di culto.

La serie popolare "Emily in Paris" approda a Roma, visitando luoghi iconici c...

La popolare serie Netflix "Emily in Paris" ha girato le ultime due puntate della quarta stagione a Roma, con Raoul Bova ed Eugenio Franceschini tra i nuovi personaggi. Il personaggio di Emily, interpretato da Lily Collins, è stato sedotto da Marcello, un imprenditore romano, per unirsi a lui in un tour di Roma a bordo di una Vespa. I luoghi scelti per le riprese includono iconici siti storici romani e una pausa culinaria all'hotel Eden e al Portico d'Ottavia.