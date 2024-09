La serie televisiva Emily in Paris approda nella città eterna: si spazia dalla celebre Fontana di Trevi al Pincio, visitando tutti gli angoli più significativi della capitale presenti nel show.

La quarta stagione di "Emily in Paris", serie Netflix ideata da Darren Star, porta la protagonista Emily, interpretata da Lily Collins, da Parigi a Roma nelle ultime due puntate. Emily viene convinta ad accettare un invito nella Città Eterna, promettendole un tour in Vespa, veicolo iconico reso famoso dal film "Vacanze Romane". Darren Star sottolinea l'impossibilità di non omaggiare tale film mentre si gira a Roma.

La quarta stagione dell’acclamata serie Netflix, Emily in Paris, ideata da Darren Star, sposta la sua scena da Parigi a Roma nelle sue ultime due puntate. Roma, conosciuta per i suoi scorci famosi e i suoi cliché, vede la protagonista Emily (interpretata da Lily Collins) essere convinta da una passeggiata romantica notturna a accettare un invito nella famosa Città Eterna. Questo invito viene accompagnato dalla promessa di fungere da guida turistica. Il tour che Emily sta per fare è programmato su una Vespa, un veicolo iconico reso famoso dal famoso film “Vacanze Romane”. Darren Star afferma che è impossibile non rendere omaggio al film quando si sta filmando a Roma e che questo mezzo di trasporto ha fornito a Lily Emily “l’esperienza più eccitante in città, con vento, luce, profumi e bellezze improvvisi, come il Colosseo”.