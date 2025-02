Un’iniziativa per la sicurezza dei giovani in rete

Recentemente, si è svolta una cerimonia al Senato in occasione del Safer Internet Day, dedicata alla premiazione delle scuole primarie vincitrici del concorso NeoConnessi. Questo evento ha visto la partecipazione di 504 classi provenienti da tutta Italia, che hanno presentato progetti innovativi sui temi cruciali della sicurezza online. I lavori, in totale 714, hanno affrontato argomenti come la dipendenza da smartphone, il bullismo e il cyberbullismo, il parental control e la netiquette, utilizzando forme espressive diverse, tra cui video e laboratori.

Progetti vincitori e il loro impatto

Le classi premiate hanno dimostrato un’eccellente creatività e originalità. Tra i vincitori, la 4°-5° C della scuola primaria Luigi Carnevali ha presentato un video racconto animato che affronta la dipendenza da cellulare attraverso una storia di amicizia. La 5°A della scuola primaria Mirto ha utilizzato un robottino, Ozobot, per illustrare come navigare in rete in modo sicuro. Infine, la 5° della scuola primaria Suor Emilia Renzi ha creato una narrazione in cui i giovani protagonisti collaborano per sventare un inganno online, ispirandosi a una visita presso la Polizia di Stato.

Il contesto attuale e le sfide della digitalizzazione

In un’epoca in cui oltre 700.000 ragazzi in Italia trascorrono più di sei ore al giorno online, la questione della sicurezza digitale è di fondamentale importanza. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, un ragazzo su sette tra i 10 e i 19 anni presenta problemi di salute mentale legati all’eccessiva esposizione ai dispositivi digitali. Questi dati evidenziano la necessità di educare i giovani, le famiglie e gli insegnanti a un uso consapevole della tecnologia, per sfruttarne le opportunità senza incorrere in rischi.

Formazione e risorse per un uso sicuro della rete

Il programma NeoConnessi, lanciato per affrontare queste sfide, ha già coinvolto oltre un milione e mezzo di bambini delle classi quarta e quinta elementare e si sta espandendo anche alle scuole secondarie di primo grado. Gli insegnanti e i genitori possono accedere gratuitamente a corsi di formazione e risorse utili sul sito ufficiale del progetto. Questa iniziativa, realizzata in collaborazione con la Polizia di Stato e supportata da esperti in psicologia e pedagogia, mira a fornire strumenti pratici per garantire un ambiente online più sicuro per i giovani.