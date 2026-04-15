Aiuti di Stato, Conftrasporto: «Bene la svolta Ue, ora risorse immediate o si blocca la logistica»

«La proposta della Commissione europea di rivedere temporaneamente il quadro degli aiuti di Stato rappresenta un passaggio decisivo e una risposta che il sistema produttivo attendeva da tempo, a partire dal settore della mobilità e della logistica», a dichiara Pasquale Russo, Presidente Conftrasp...

«La proposta della Commissione europea di rivedere temporaneamente il quadro degli aiuti di Stato rappresenta un passaggio decisivo e una risposta che il sistema produttivo attendeva da tempo, a partire dal settore della mobilità e della logistica», a dichiara Pasquale Russo, Presidente Conftrasporto e Vicepresidente Confcommercio.

«Nel confronto avviato da Bruxelles con i Paesi membri – prosegue – è fondamentale che il Governo italiano faccia sentire con forza la voce delle imprese, portando al centro le criticità operative e le tensioni che stanno già investendo il trasporto di merci e persone, tra i comparti più esposti agli effetti della crisi energetica».

«Una volta definito il nuovo quadro europeo, non ci potranno essere altri ritardi: serviranno risorse immediate e adeguate ad abbattere gli extracosti e impedire il blocco della filiera logistica. Se non si interviene subito, il rischio è una paralisi con effetti diretti sull’intero sistema economico nazionale», conclude il presidente di Conftrasporto.

Roma, 14 aprile 2026