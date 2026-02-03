La vicenda della famiglia del bosco continua a suscitare grande interesse pubblico, soprattutto dopo la recente decisione del Tribunale per i minorenni dell’Aquila, che ha disposto l’allontanamento dei tre figli di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion. Tale scelta ha generato un acceso dibattito, e ora la famiglia di Catherine, in particolare una delle sue sorelle, ha deciso di intervenire direttamente nella situazione.

Un sostegno familiare cruciale

La sorella di Catherine, professionista nel campo della psicologia e docente universitaria, è attesa in Abruzzo nei prossimi giorni con l’intento di supportare la coppia anglo-australiana. La sua presenza è considerata fondamentale in questo momento di crisi, poiché Catherine e Nathan sono tenuti a presentarsi settimanalmente dal perito nominato dal tribunale per la valutazione delle loro capacità genitoriali.

Il ruolo della sorella

La donna intende fornire una testimonianza riguardante l’educazione dei bambini e le loro condizioni di vita prima dell’intervento del tribunale. Si sta considerando la possibilità di presentare una richiesta al tribunale per consentire ai bambini di trascorrere un periodo con i nonni in Australia, al fine di riunirli temporaneamente con la loro famiglia d’origine.

La situazione attuale e i prossimi passi

Un primo passo significativo è stato compiuto con la deposizione di una relazione dopo il primo incontro tra la coppia e la consulente tecnica, Simona Ceccoli. Questo incontro, avvenuto il 30 gennaio, ha visto la partecipazione di un perito di parte, Tonino Cantelmi, il quale ha contribuito a fornire una visione più chiara della situazione.

Le implicazioni legali

Il futuro della famiglia dipende dalle conclusioni della dottoressa Ceccoli, incaricata di redigere un profilo psicologico di Catherine e Nathan. Questo profilo valuterà non solo le loro condizioni psicologiche, ma anche la loro capacità di soddisfare i bisogni affettivi ed educativi dei figli.

La speranza di una riunione

Catherine e Nathan hanno manifestato il desiderio di riabbracciare i figli nel più breve tempo possibile. Sebbene attualmente siano separati, entrambi i genitori si sono dichiarati pronti a collaborare con le autorità, rispettando le indicazioni riguardanti i vaccini e l’istruzione dei bambini. La loro disponibilità a conformarsi alle richieste del tribunale potrebbe influenzare positivamente la valutazione finale.

Le parole di Cantelmi, partecipante all’incontro, hanno evidenziato l’umanità e la resilienza della coppia. Ha sottolineato l’atmosfera costruttiva dell’incontro e come Catherine e Nathan abbiano potuto esprimere il loro punto di vista.

Nonostante il clima di ottimismo cauteloso, Cantelmi ha manifestato preoccupazione riguardo ai tempi di attesa legati alla perizia. La situazione della famiglia del bosco rimane delicata e complessa. Tuttavia, grazie al supporto della sorella di Catherine e alla loro determinazione, sussiste la speranza di un futuro migliore.