Giancarlo Perazzi, un uomo di 77 anni, si trova in una situazione disperata. Da qualche giorno vive sotto la Galleria di via Manfredi 12, insieme alla sua inseparabile cagnetta Bimba, con cui condivide la vita da oltre dieci anni. La loro storia è un esempio toccante di resilienza e amore incondizionato, ma anche un grido d’allerta su una realtà che spesso viene ignorata.

Un passato di lavoro e dignità

Nel corso della sua vita, Giancarlo ha svolto vari lavori: meccanico, benzinaio, operatore in un canile e infine badante. Ogni impiego ha contribuito a costruire la sua identità e il suo senso di dignità. Tuttavia, dopo la morte della persona che accudiva, ha perso anche l’alloggio, trovandosi a dover affrontare una nuova e difficile realtà. “Ho una pensione di 600 euro. Dopo tanti anni di lavoro mi avevano detto che ne avrei presi 1100 e invece mi ritrovo in queste condizioni” racconta con un tono di rassegnazione e tristezza.

Il rifiuto delle soluzioni temporanee

I Servizi sociali hanno offerto a Giancarlo soluzioni temporanee, ma nessuna di queste prevedeva la possibilità di tenere con sé Bimba. Per lui, la cagnolina non è solo un animale domestico, ma una compagna di vita, un legame indissolubile che non può essere spezzato. Questo ha portato Giancarlo a rifiutare le proposte, preferendo rimanere in strada piuttosto che separarsi dalla sua fedele amica. La situazione mette in evidenza una lacuna nei servizi di assistenza, che spesso non considerano le esigenze emotive e affettive delle persone in difficoltà.

Un gesto di solidarietà necessario

Alcuni vicini di Giancarlo si sono attivati per aiutarlo, ma il supporto non è ancora sufficiente. La comunità si trova di fronte a una sfida: come garantire a Giancarlo e Bimba un futuro migliore? La loro storia è un appello alla solidarietà, un invito a riflettere su come ognuno di noi possa contribuire a migliorare la vita di chi si trova in difficoltà. Ogni piccolo gesto può fare la differenza, e la speranza è che la comunità si unisca per offrire un aiuto concreto a questa coppia inseparabile.