A due anni dal suo ultimo tour negli stadi, Cesare Cremonini torna sulle scene musicali: ecco l’importante annuncio ai fan per il 2025.

L’annuncio di Cesare Cremonini: il tour nel 2025

Cesare Cremonini ha annunciato il suo nuovo tour negli stadi: terrà 10 date dall’8 giugno 2025 al 17 luglio 2025, nelle principali città italiane. Ecco tutte le info sulle date e i biglietti in vendita.

8 giugno: Lignano

15 giugno: Milano

19 giugno: Bologna (1^ data)

20 giugno: Bologna (2^ data)

24 giugno: Napoli

28 giugno: Messina

3 luglio: Bari

8 luglio: Padova

12 luglio: Torino

17 luglio: Roma

I biglietti saranno acquistabili dalle ore 10 di martedì 24 settembre alle ore 10 di giovedì 26 settembre: per i titolari di American Express. Dalle ore 10 di giovedì 26 settembre: per gli utenti iscritti a My Live Nation e dalle ore 11 di venerdì 27 settembre: per tutti gli altri su TicketMaster, TicketOne, VivaTicket e nei punti vendita autorizzati.

Al momento i prezzi dei biglietti per il tour di Cesare Cremonini non sono noti.

Il singolo in uscita martedì 24 settembre

In arrivo anche il singolo “Ora che non ho più te”, in uscita a mezzanotte di martedì 24 settembre.

Il testo è un dialogo diretto e confidenziale con il proprio passato e parla della fine di una storia d’amore:

“L’ho scelta come apripista perché ha rappresentato una svolta dal punto di vista della produzione musicale e un voltapagina nella mia vita. Credo sia importante abbandonare le cose nel momento in cui ti è permesso, è inutile chiudere una relazione, un’amicizia, un rapporto di lavoro, qualunque pezzo della tua vita, prima del dovuto, prima che sia il momento”, ha dichiarato Cremonini.

Infine, il cantante ha aggiunto che attraverso il brano c’è tutta la voglia di tornare a parlare un linguaggio più reale, delle cose che vive, senza nascondersi.