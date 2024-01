Cesare Cremonini, una foto sconvolge i fan: pesava 100 chili

Solitamente molto riservato, Cesare Cremonini ha condiviso sui social una foto che ha lasciato i fan senza parole,. L’artista ha mostrato uno scatto di un periodo buio del passato, quando è arrivato a pesare 100 chili.

Fin dai suoi esordi come leader dei LunaPop, Cesare Cremonini è sempre stato molto riservato. Nelle ultime ore, ha fatto uno strappo alla regola e ha condiviso con i fan una foto di qualche anno fa. Era il 2016 e l’artista stava vivendo un periodo buio, che l’ha portato ad ingrassare tanto, fino ad arrivare a pesare 100 chili.

A didascalia della foto, che lo ritrae con la chitarra in mano, Cesare ha scritto:

“Questa fotografia è del 2016. La scattò la mia ragazza di allora. Stavo iniziando a scrivere Nessuno vuole essere Robin. Non stavo bene. Pesavo 100 kg. Mi ero annientato per fare un disco. Una cosa stupida. O meglio, avevo annientato i sentimenti nei confronti di chi mi circondava, perché ero entrato in una folle simbiosi con il resto del mondo. Non so come e perché ma ci ero cascato dentro, in totale connessione con le emozioni delle persone che non conoscevo. Dei ragazzi e delle ragazze che vedevo camminare per strada, dei cuori che non erano il mio ma che amavo lo stesso perché pulsavano dentro alla mia città, delle notizie che ascoltavo in televisione e di chi le annunciava, delle foto che guardavo sui social”.