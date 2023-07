Dopo la fine della lunga relazione con Martina Maggiore, Cesare Cremonini ha ritrovato il sorriso accanto a Giorgia Cardinaletti. I due non hanno mai condiviso foto di coppia sui social e sembra che lo stiano facendo per un motivo ben preciso: il “metodo Belen“. Di cosa si tratta?

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti usano il “metodo Belen”

Da tempo, ormai, si parla di una relazione in corso tra Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti. I due non sono mai usciti allo scoperto con condivisioni social di coppia, ma stanno trascorrendo le vacanze estive insieme in Sicilia. La conferma arriva proprio dai loro profili Instagram, dove il cantante e la giornalista del Tg1 hanno deciso di seguire il “metodo Belen“.

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti in Sicilia

Cesare e Giorgia sono in barca nelle isole Eolie. Anche se non stanno condividendo foto di coppia sui social, anche un bambino capirebbe che sono insieme. “Ogni isola una sola luce“, ha scritto la Cardinaletti a didascalia di una serie di foto che la ritraggono in vacanza con un uomo misterioso. Cremonini, invece, ha postato scatti della Sicilia e ha esclamato: “Vacanze vulcaniche, lezioni di fisarmonica. Isole di leggende antiche le Eolie, di fantasmi e streghe che attraversano la notte. Onde di maestrale, venti di zolfo. I fondali crollano negli abissi in un acquario incontaminato. La magia delle Eolie davvero non si può spiegare. Il prossimo tour vorrei saper suonare la fisarmonica, uno strumento incredibile che sento mio. Si suona con il pensiero ed il respiro. Sensualità galante. È una fantasia che produce suoni antichi che più moderni non si potrebbe farli. È un sinth del 1400. È Leonardo Da Vinci che porta a spasso le pecore. È Italia“.

Che cos’è il “metodo Belen”?

“Dov’è Cesare? Perché lo nascondi?“, hanno scritto alcuni utenti alla Cardinaletti. Giorgia, ovviamente, non ha replicato. Idem Cesare Cremonini, che ha preferito nascondere la sua nuova fiamma. Il “metodo Belen“, però, è servito. Entrambi alludono ad una vacanza di coppia, ma mostrano solo dettagli. E’ questa la strategia che da sempre usa la Rodriguez. Non a caso, il giornalusta Giuseppe Candela ha twittato:

“Cremonini e Cardinaletti stanno ormai insieme da mesi, questo dicono le cronache gossippare. Ora questo giochino, foto nello stesso posto, geocalizzazione come indizio. Una giornalista e cantante che giocano al metodo Belen, ecco anche meno”.