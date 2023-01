Cesare Cremonini, l'ex fidanzata: "Non so nemmeno dove sia, mi ha fatto soffr...

Martina Margaret Maggiore, ex fidanzata di Cesare Cremonini, ha rotto il silenzio sulla fine della loro storia.

Martina Margaret Maggiore: l’addio a Cesare Cremonini

Per la prima volta Martina Margaret Maggiore ha voluto esprimere il suo dolore dopo la fine della sua importante storia d’amore con il cantante Cesare Cremonini, che per lei avrebbe scritto il brano Giovane e Stupida. Rispondendo alle domande dei suoi fan sui social, Martina ha lasciato intendere che la sua storia con il cantante, finita ormai molti mesi fa, l’avrebbe fatta soffrire.

“Io e Cesare non stiamo più insieme da mesi ormai. Abbiamo deciso di non sentirci al momento, quindi non so dove sia”, ha dichiarato, e ancora: “Cesare per me rimarrà una persona che ho amato tantissimo e che probabilmente amerò per sempre. È stata una relazione lunga ed importante, ma che purtroppo mi ha ferita molto”.

Cremonini, dal canto suo, alcuni mesi fa aveva dichiarato in merito alla loro rottura: “Ho fatto una scelta di onestà con me stesso e non mi basta più accontentarmi”.

In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se i due riusciranno in futuro a ritrovare la felicità. I due hanno iniziato a frequentarsi nel 2019 e la loro differenza d’età è stata di ben 25 anni. In tanti speravano che la storia tra i due fosse destinata a durare e non è dato sapere perché la coppia abbia deciso di dirsi addio.