Ascolti flop per il reality show La Talpa, condotto da Diletta Leotta e in onda su Canale 5. Dopo aver totalizzato un misero 10% di share nell’ultimo episodio, Mediaset starebbe seriamente pensando di procedere a una chiusura anticipata.

Chiusura anticipata per La Talpa

Secondo Dagospia, Mediaset starebbe pensando di far fronte al flop di ascolti affrettandosi verso la chiusura anticipata del programma. La decisione drastica sarebbe quella di accorpare gli episodi finali in una, massimo due puntate. Questo per impedire ulteriori danni per quello che riguarda lo share e la pubblicità.

Flop di ascolti

Il ritorno del reality dopo anni e la conduzione inedita di Diletta Leotta avevano acceso gli entusiasmi, ma qualcosa non ha funzionato perché il programma ha da subito registrato pochi ascolti, fino ad arrivare al 10% di share dell’ultima puntata.

Ancora non si sa cosa abbia funzionato, ma una volta concluso il reality ci sarà tempo per riflettere e pensare a un’eventuale nuova strategia.

La Talpa: i concorrenti

Il primo episodio del reality è andato in onda il 5 novembre. I concorrenti sono: Andreas Muller, Veronica Peparini, Marina La Rosa, Gilles Rocca, Marco Melandri, Lucilla Agosti, Orian Ichaki, Alessandro Egger, Elisa Di Francisca, Ludovica Frasca e Andrea Preti.