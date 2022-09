Vanessa Jules, tiktoker, ha raccontato la sua storia sui social. Sua madre è rimasta incinta, ma il padre del bambino è il suo fidanzato.

La tiktoker Vanessa Jules: “Mia madre è incinta del mio fidanzato”

Vanessa Jules, con quasi un milione di followers su TikTok, ha denunciato quello che le è accaduto.

Ha spiegato che la madre è rimasta incinta e che il padre del bambino è proprio il suo fidanzato. “Mi ha detto che era di John. Io credevo di essere ubriaca, le ho detto ‘cosa?’” ha dichiarato la ragazza. Vanessa ha raccontato che tutto è iniziato durante un viaggio in Messico, dove lei ha appreso del ribaltamento della sentenza Roe v. Wade in tema di aborto. Stava chiamando le sue amiche per commentare la notizia e non pensava che sua madre fosse incinta.

“Quando sono arrivata da mia madre, lei era sconvolta, piangeva. Dopo pochi minuti mi ha confessato: ‘Vanessa, sono incinta’. E io mi sono congratulata con lei” ha spiegato la tiktoker.

La madre le ha detto la verità

“Hai prenotato la prima ecografia?” le ha chiesto Vanessa, ma sua madre l’ha subito interrotta per dirle la verità. “Il figlio è di John” le ha detto. “Le ho chiesto di ripetere perché, ero un po’ brilla ed ero in Messico, ero tipo ‘cosa?’.

Poi mi dice che è di John” ha raccontato. Vanessa ha subito telefonato al suo fidanzato. “Gli ho chiesto se capiva la gravità della cosa, di quello che mi aveva fatto. Lui mi ha detto che gli dispiaceva e che potevamo sistemare le cose e ricostruire la nostra relazione mentre mia madre si sarebbe presa cura del bambino. Io gli ho risposto: ‘Dammi le mie cose o ti faccio spedire in prigione’” ha aggiunto la tiktoker, che non ha più un rapporto con sua madre.