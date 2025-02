Una legge che segna un cambiamento

La Toscana si distingue come la prima Regione italiana a garantire ai malati tempi e modalità certi per l’accesso al suicidio medicalmente assistito. Questa decisione, approvata dal Consiglio regionale l’11 febbraio, coincide con la Giornata mondiale del Malato, sottolineando l’importanza di una legislazione che risponde a esigenze umane e sociali. La legge, frutto di un’iniziativa popolare promossa dall’Associazione Luca Coscioni, rappresenta un passo significativo in un dibattito che ha visto contrapporsi diverse visioni etiche e morali.

Il contesto della legge

Il provvedimento è stato concepito per evitare che i pazienti, come accaduto alla signora Gloria, affetta da broncopneumopatia cronica ostruttiva, debbano attendere mesi o anni per ricevere un responso. La legge stabilisce che la commissione incaricata di verificare i requisiti del malato deve concludere la sua valutazione entro 20 giorni dalla richiesta. Se l’esito è positivo, le modalità di attuazione della procedura devono essere definite entro 10 giorni, garantendo così un accesso rapido e dignitoso a chi vive in condizioni di sofferenza insopportabile.

Le reazioni alla legge

Nonostante l’approvazione abbia suscitato soddisfazione tra i sostenitori, come l’Associazione Coscioni, che ha definito la legge “una legge di civiltà”, le critiche non sono mancate. L’associazione Pro Vita ha denunciato la legge come “barbara e disumana”, invitando il governo a impugnare il provvedimento in Corte Costituzionale. Le polemiche si sono amplificate nel centrodestra, con esponenti di Fratelli d’Italia e Lega che hanno espresso forti opposizioni, sostenendo che la vita è sacra e che non si può legittimare la scelta di morire.

Un passo verso il futuro

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha dichiarato che questa legge rappresenta un segnale forte e che potrebbe stimolare il legislatore nazionale a prendere in considerazione una normativa simile. La questione del fine vita è stata affrontata in diverse regioni italiane, ma la Toscana ha dimostrato di essere all’avanguardia in questo ambito. Con un budget di 10mila euro all’anno per tre anni per garantire le prestazioni necessarie, la legge non solo offre un supporto ai malati, ma pone anche l’accento sulla dignità e sul rispetto delle scelte individuali.