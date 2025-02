Un’esistenza segnata dalla fragilità

Nora, una ragazza di soli 15 anni, è stata trovata senza vita il 31 gennaio a San Bonifacio, in un appartamento abbandonato. La sua storia è quella di una gioventù segnata da esperienze difficili e da un pesante vissuto. I Carabinieri hanno scoperto il corpo in un contesto di degrado totale, sollevando interrogativi inquietanti sulla sua morte. I familiari e gli amici chiedono giustizia e verità, mentre la madre di Nora, Luciana, esprime il suo dolore e la sua confusione riguardo a quanto accaduto.

Il buio della droga e dello sfruttamento

Secondo le testimonianze, Nora ha avuto i primi contatti con il mondo della droga a soli 12 anni. La madre ha denunciato che la figlia era ingenua e si fidava di persone che non avrebbero dovuto meritare la sua fiducia. La situazione si complica ulteriormente con l’iscrizione di un 30enne tunisino nel registro degli indagati, accusato di morte come conseguenza di altro reato. Tuttavia, l’uomo è attualmente irreperibile, lasciando un vuoto che alimenta le speculazioni su chi possa essere responsabile della tragedia.

Le ombre di una morte sospetta

L’autopsia eseguita non ha chiarito le cause della morte, ma gli esami tossicologici in arrivo potrebbero rivelare un’overdose, forse causata da un mix di droghe. Gli amici di Nora hanno lanciato accuse pesanti, parlando di sfruttamento e prostituzione. Una giovane amica ha raccontato di come Nora fosse stata portata in quell’appartamento da una donna brasiliana, descrivendo un ambiente pericoloso e carico di tensione. “Nora era una brava ragazza, non meritava di fare quella fine”, ha affermato, sottolineando la necessità di indagare su chi possa aver contribuito alla sua morte.

Un appello alla comunità

Il presidio organizzato a Verona ha visto la partecipazione di molti, tra cui don Antonio Coluccia, un sacerdote impegnato nella lotta contro il racket della droga. Le sue parole risuonano forti: “La droga è un bluff, non dà futuro e ruba i sogni”. La comunità si unisce nel chiedere giustizia per Nora, mentre i funerali sono previsti nella moschea di Verona. La sua storia è un monito per tutti noi, un richiamo a non voltare le spalle a chi vive situazioni di vulnerabilità e a combattere contro le ingiustizie che affliggono i giovani.