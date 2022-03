La trovata di un’azienda indiana che ha creato il tè “Zelensky, molto forte”

Il titolare Ranjit Barua vuole "creare un'analogia fra lui e il nostro carattere", ecco la trovata di un’azienda che ha creato il tè “Zelensky, molto forte”

La trovata di un’azienda dell’India che ha creato il tè “Zelensky, molto forte” fa pensare alla verità elementare ma indiscutibile per cui comunque vadano le cose al mondo le finestre di opportunità ci saranno sempre. Una start up dell’Assam ha perciò voluto fare una cosa che, a ben vedere, da sempre accompagna la pubblicità: brandizzare una caratteristica, un personaggio o un dato momento storico e farlo diventare richiamo subliminale per un prodotto da lanciare.

Arriva il tè “Zelensky, molto forte”

Era accaduto, sempre in tempi bui di guerra, con la mitica giacca “Montgomery” mutuata da quella iconica dell’omonimo generale britannico della Seconda Guerra Mondiale. E ancora con l’espressione “rompere le palle” ad indicare l’ordine con cui durante la Grande Guerra, con ovvio disagio, si ordinava ai soldati di scartare le confezioni delle munizioni nell’imminenza dell’assalto. Ebbene è accaduto anche con Volodymyr Zelensky, che grazie al suo carattere deciso ed alla sua iconica risposta data ai servizi Usa che gli avevano offerto una comoda esfiltrazione adesso dà il suo cognome ad un tè.

Il titolare: “Analogia fra lui e il nostro carattere”

E non un tè qualsiasi, ma tè nero di un’azienda di una terra bellicosa dove il valore è tenuto in gran conto: l’Assam dei (una volta) feroci maharat. E sulla confezione si legge che quel tè è “really strong”, ossia “davvero forte”. Il titolare Ranjit Barua ha raccontato all’agenzia di stampa nazionale PTI di voler rendere omaggio “all’onore e al valore del presidente che non ha accettato l’offerta di fuga propostagli dagli Stati Uniti.

Questo nome vuole inoltre ricordare la forza e il sapore intenso che caratterizzano il tè nero dell’Assam”. Lo scopo, oltre che fare danè? “Tracciare un’analogia tra il carattere e il valore di Zelensky con quello del tè Assam”.