La verità di Chiara Ferragni sulla presunta gravidanza

A inizio dicembre, Fabrizio Corona, ospite di Gurulandia, aveva lanciato una clamorosa indiscrezione sulla relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, suggerendo che i due potessero presto annunciare una gravidanza. Nei giorni successivi, i rumors si sono intensificati, soprattutto dopo che Chiara Ferragni è stata paparazzata dal settimanale ‘Oggi’ mentre lasciava la clinica ostetrica Mangiagalli di Milano. Ora, l’influencer rompe il silenzio e svela la sua verità.

Con un messaggio inviato a Dagospia, Chiara Ferragni ha finalmente parlato e ha affermato:

“Caro Dago, so che ti arrivano voci. Lo dico a te per tutti: non sono incinta. Ciao”.