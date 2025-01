Chiara Ferragni è stata paparazzata dal settimanale “Oggi” mentre usciva dalla clinica ostetrica Mangiagalli a Milano. Immancabili i rumors su una possibile gravidanza, ma sarà davvero così?

Chiara Ferragni è incinta?

Il 2025 per Chiara Ferragni è iniziato all’insegna del gossip. Dopo il servizio pubblicato sul settimanale “Oggi”, che ritrae l’influencer e imprenditrice digitale uscire dalla nota clinica ostetrica Mangiagalli a Milano (clinica dove tra l’altro è nata la piccola Vittoria), hanno cominciato a circolare voci su una possibile gravidanza. La Ferragni infatti si sarebbe intrattenuta per più di un’ora nella clinica, con le guardie del corpo ad attenderla fuori. Ovviamente non c’è nulla di certo, la visita potrebbe essere stata fatta per altri motivi.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera

Da diversi mesi mesi Chiara Ferragni farebbe coppia con Giovanni Tronchetti Provera, anche se nessuno dei due diretti interessati ha mai ufficializzato la relazione. L’imprenditrice digitale e il manager hanno trascorso il Capodanno insieme a Saint Moritz e, fonti vicine alla coppia, hanno riferito a “Oggi” che la loro intenzione sarebbe proprio quella di mettere su famiglia insieme. Dopo la fine del matrimonio con Fedez, Chiara Ferragni sarebbe quindi pronta a voltare del tutto pagina. Non resta che attendere notizie più certe.