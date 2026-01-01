La verità sull'attacco alla residenza di Putin secondo l'intelligence Usa

Negli ultimi giorni, la tensione tra Russia e Ucraina ha ripreso vigore a seguito di un presunto attacco alla residenza di Vladimir Putin, situata nella regione di Novgorod. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, le autorità americane hanno escluso che l’Ucraina abbia realmente condotto un’operazione contro questo obiettivo.

La Russia ha accusato Kiev di aver lanciato un’operazione aerea su larga scala, coinvolgendo droni, per colpire la residenza del presidente russo.

Tuttavia, il governo di Kiev ha respinto queste affermazioni, suggerendo che si tratti di una manovra per distogliere l’attenzione dai colloqui di pace mediati dagli Stati Uniti.

Le valutazioni dell’intelligence statunitense

Un funzionario anonimo della CIA ha dichiarato che non ci sono prove di un attacco diretto alla residenza di Putin. La valutazione indica che l’obiettivo reale delle forze ucraine era un impianto militare situato in un’altra parte della regione di Novgorod, lontano da Valdai. Questa affermazione è stata confermata da diverse fonti all’interno del governo statunitense.

Risposta da Mosca

Dopo la diffusione della notizia, il ministero della Difesa russo ha annunciato di aver recuperato dati di missione da uno dei droni abbattuti. Hanno promesso di condividere queste informazioni con funzionari americani, rafforzando così la loro narrativa riguardo all’attacco.

Le reazioni internazionali e le implicazioni per i negoziati di pace

Il presidente americano Donald Trump ha espresso il suo discontento per le notizie sull’attacco, rivelando di essere rimasto “molto arrabbiato” dopo una conversazione telefonica con Putin. Tuttavia, Trump ha anche condiviso su Truth Social un editoriale del New York Post che minimizza le accuse russe, sostenendo che qualsiasi attacco contro Putin sarebbe giustificato, considerando le presunte tentativi di assassinio contro il presidente ucraino Zelensky.

In questo contesto, Zelensky ha affermato che le accuse di Mosca non sono supportate da prove concrete e ha descritto l’azione russa come un tentativo di sabotare i progressi nelle trattative di pace. La Francia ha espresso solidarietà a Kiev, sottolineando la necessità di un approccio diplomatico per risolvere il conflitto.

Nuove dichiarazioni dalla Russia

Il governo russo ha avvertito che gli eventi recenti comportano una revisione della loro posizione nelle trattative di pace. Questo cambiamento potrebbe segnalare un tentativo di Mosca di influenzare l’agenda dei colloqui mentre le parti coinvolte cercano di trovare un terreno comune.

Il contesto militare e le dichiarazioni di Putin

Nel suo discorso di Capodanno, Putin ha ribadito la sua convinzione nella vittoria russa e ha elogiato le forze armate impegnate nel conflitto. Ha anche annunciato che i missili Oreshnik, dotati di capacità nucleari, sono stati schierati in Bielorussia e sono ora operativi, accrescendo le preoccupazioni a livello internazionale.

Nel frattempo, le offensive russe continuano a colpire le città ucraine, con rapporti di attacchi che hanno causato feriti tra i civili, tra cui bambini. La situazione rimane critica, con la comunità internazionale che osserva con attenzione gli sviluppi.

Il futuro dei negoziati di pace appare incerto. Secondo recenti sondaggi, solo una minima parte della popolazione crede in un accordo duraturo, mentre molti temono un’ulteriore escalation del conflitto. Le posizioni delle due parti sembrano ancora distanti, rendendo difficile una risoluzione pacifica.

In conclusione, la questione dell’attacco alla residenza di Putin ha riacceso le tensioni tra Russia e Ucraina, con una narrativa complessa che coinvolge accuse, controaccuse e la continua ricerca di una soluzione diplomatica che appare sempre più sfuggente.