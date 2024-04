L'aeroporto di Bergamo diventa XL, ampliamento al terminal passeggeri

Bergamo, 19 apr. (askanews) - L'aeroporto "Il Caravaggio" di Milano-Bergamo Orio al Serio si allarga. La Sacbo, società che gestisce lo scalo ha presentato i lavori di ampliamento del terminal passeggeri per un investimento di 41 milioni di euro in funzione dello sviluppo turistico e commerciale de...

Bergamo, 19 apr. (askanews) – L’aeroporto “Il Caravaggio” di Milano-Bergamo Orio al Serio si allarga. La Sacbo, società che gestisce lo scalo ha presentato i lavori di ampliamento del terminal passeggeri per un investimento di 41 milioni di euro in funzione dello sviluppo turistico e commerciale del territorio, anche in vista delle prossime olimpiadi invernali del 2026.

Claudia Maria Terzi, assessora alle Infrastrutture della Regione Lombardia.

“È uno sviluppo a cui abbiamo guardato e che guardiamo con grande attenzione – ha detto – di cui siamo partner istituzionali avendo, da sempre, sostenuto l’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio innanzitutto ma anche gli altri aeroporti del sistema aeroportuale lombardo. Lo abbiamo fatto anche in maniera concreta, per esempio facendo in modo che si realizzassero quelle infrastrutture che erano importanti e aspettate da tempo, come il treno per Orio piuttosto che l’intervento sul Rondò dell’A4, all’uscita di Bergamo con uno svincolo dedicato proprio all’aeroporto”.

Entro il 2025 sarà disponibile una nuova sala check-in con 22 banchi. Il primo piano, inoltre, ospiterà nuovi controlli di sicurezza, con 14 postazioni per l’analisi più veloce del bagaglio a mano, un nuovo duty free e spazi più ampi per gli imbarchi extra-Schengen.

Giovanni Sanga, presidente di Sacbo.

“È un cantiere destinato a migliorare la sicurezza dei passeggeri, di quelli che dovranno prendere il volo – ha precisato Sanga – ed è destinato a migliorare i servizi, la qualità dei tanti servizi prestanti dell’aeroporto”.