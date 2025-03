Il valore dell’agricoltura italiana

L’agricoltura italiana rappresenta un pilastro fondamentale dell’economia nazionale, con un valore agroalimentare che nel 2024 ha raggiunto quasi 70 miliardi di euro. Questo settore non solo contribuisce in modo significativo al PIL, ma è anche un simbolo di qualità e tradizione, con il vino che spicca tra le eccellenze. La recente manifestazione ‘Agricoltura È’, tenutasi a Roma, ha messo in luce l’importanza di questo comparto, attirando oltre centomila visitatori e più di dodicimila studenti. Un evento che ha sottolineato il ruolo cruciale dell’agricoltura nel panorama economico e culturale italiano.

Le sfide dei dazi e la diplomazia

Con l’avvicinarsi della fatidica data del 2 aprile, le preoccupazioni per i dazi commerciali si intensificano. La premier Giorgia Meloni ha evidenziato l’importanza della diplomazia per proteggere il made in Italy, sottolineando come iniziative come ‘Agricoltura È’ siano fondamentali per far conoscere il valore dei prodotti italiani nel mondo. Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha ribadito che il governo è unito nel sostenere il settore, nonostante le voci di divisioni interne. La presenza di tutti i ministri del governo Meloni all’evento ha dimostrato un’azione corale e un impegno condiviso per affrontare le sfide attuali.

Il futuro dell’agricoltura italiana

Guardando al futuro, l’agricoltura italiana deve affrontare non solo le sfide legate ai dazi, ma anche la necessità di innovazione e sostenibilità. Lollobrigida ha sottolineato l’importanza di garantire risorse adeguate a livello europeo per sostenere gli agricoltori e le imprese agroalimentari. La presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’inaugurazione dell’evento ha rappresentato un forte segnale di sostegno per il settore, evidenziando il legame tra agricoltura e identità nazionale. Nonostante le contestazioni da parte di alcuni gruppi, il governo continua a lavorare per valorizzare l’agricoltura come un settore strategico per l’export italiano, capace di coniugare qualità, sostenibilità e cultura.