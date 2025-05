Un evento imperdibile per Palermo

L’Amerigo Vespucci, la storica nave scuola della Marina Militare italiana, approderà a Palermo dall’8 all’11 maggio, portando con sé un carico di storia e cultura. Questa visita segna la 12/ma tappa del Tour Mediterraneo, un’iniziativa che ha visto la nave toccare 35 porti in tutto il mondo, attraversando tutti i cinque continenti.

L’arrivo del veliero non sarà solo un momento di celebrazione, ma anche un’opportunità per i cittadini di avvicinarsi alla storia marittima italiana.

Visite a bordo e eventi speciali

Durante la permanenza a Palermo, i visitatori avranno la possibilità di salire a bordo della nave, previa prenotazione sul sito ufficiale www.tourvespucci.it. A partire dal 5 maggio, saranno disponibili ulteriori 1.500 posti per le visite, che si svolgeranno in modo gratuito. Per accedere, sarà sufficiente esibire il QR code ricevuto al momento della prenotazione. L’Amerigo Vespucci non sarà sola: ad accoglierla ci saranno anche la fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri e quella del 12° Reggimento Carabinieri ‘Sicilia’, che contribuiranno a rendere l’atmosfera ancora più festosa.

Un progetto di grande respiro internazionale

Il Tour Mediterraneo Vespucci è un’iniziativa voluta dal ministro della Difesa Guido Crosetto e sostenuta da dodici ministeri, con l’obiettivo di promuovere la cultura e l’innovazione italiana nel mondo. Per 20 mesi, la nave ha portato in 30 Paesi la storia, la gastronomia, la scienza e la tecnologia che rendono l’Italia un Paese di riferimento a livello globale. Questo progetto, realizzato in collaborazione tra Difesa Servizi spa e Ninetynine, rappresenta un’importante vetrina per il patrimonio culturale italiano.

Attività e iniziative a Palermo

La tappa di Palermo non si limiterà alle sole visite a bordo. Sono in programma numerosi eventi, tra cui conferenze e incontri, che coinvolgeranno esperti e appassionati. Inoltre, l’Ispettorato di Sanità della Marina Militare organizzerà screening gratuiti per la salute dei cittadini. Un momento clou sarà la “Cassata Live” di sabato 10 maggio, dove i visitatori potranno assistere alla preparazione del famoso dolce siciliano direttamente in banchina, un omaggio alla tradizione culinaria locale.