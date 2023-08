Sono solo quattro i sopravvissuti alla terribile tragedia avvenuta nella giornata di giovedì a largo di Lampedusa. Il naufragio del barchino ha spezzato le vite di 41 persone tra cui 3 bambini. I quattro, portati in salvo dalla nave battente bandiera maltese bulk carrier “Rimona”, hanno raccontato la loro traumatica esperienza.

Naufragio Lampedusa, i migranti raccontano come sono sopravvissuti

“Siamo riusciti a sopravvivere perché nella barca alla deriva che abbiamo trovato c’erano quattro bottiglie d’acqua e mezza scatola di biscotti“ – spiegano i tre uomini e la donna sopravvissuti al naufragio del barchino di migranti partito da Sfax e mai arrivato sulle coste italiane. L’imbarcazione si è rovesciata a causa di un’onda violentissima e dei 45 migranti, 41 non hanno avuto scampo. “Caduti in acqua, ci siamo sparpagliati in più gruppi, aggrappandoci a quello che abbiamo trovato. Noi eravamo una decina tutti vicini ed eravamo aggrappati a delle camere d’aria” – spiegano ancora i coraggiosi protagonisti.

La morte dei compagni e il salvataggio dei naufraghi

Il momento più difficile, raccontano ancora i naufraghi, è stato quello in cui hanno visto alcuni compagni spazzati via dalle onde davanti ai loro occhi: “Siamo rimasti per ore, diverse ore, in acqua. Due del nostro gruppo, li abbiamo visti annegare, travolti da un’onda.” Poi il momento della speranza, una nave in lontananza che rappresentava una luce in fondo al tunnel: “Quando abbiamo visto, a distanza una barca di ferro, abbiamo iniziato a nuotare. Non era facile perché c’era il mare mosso. Alcuni sono rimasti indietro e non li abbiamo più visti, noi 4 siamo riusciti ad arrivare sulla barca e a salire.”

