Landini: “Faremo ricorso contro la precettazione di Salvini”

Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, in un’intervista a Fanpage.it, che uscirà domani in versione integrale, ha annunciato che i sindacati sono pronti a fare ricorso contro la precettazione di Salvini, che ha ridotto lo sciopero dei trasporti di domani a 4 ore. “Abbiamo deciso insieme alla Uil, ci stiamo lavorando in queste ore, di presentare un ricorso contro la precettazione perché sono motivazioni che vanno fuori e oltre la legge 146” ha aggiunto. I due sindacati faranno ricorso d’urgenza contro la decisione del ministro di precettare lo sciopero dei trasporti, nell’ambito dello sciopero generale contro la manovra del governo, proclamato da Cgil e Uil.

Il segretario della Cgil attacca la commissione di garanzia “compiacente con il governo“, sostenendo che abbia aperto la strada alla precettazione e difende la scelta di scioperare nella giornata di venerdì 17 novembre. Al momento non è chiaro cosa comporterà il ricorso dei sindacati. Landini e Bombardieri, durante la conferenza stampa di ieri, avevano chiesto ai lavoratori dei trasporti di rispettare l’orario ridotto di sciopero. Il motivo è che chi decide di scioperare per più di quattro ore rischia multe salatissime.