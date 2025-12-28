Un’auto si schianta nella notte tra sabato 28 e domenica 29 dicembre 2025 lungo via Codroipo a Latisana, coinvolgendo cinque giovani. La vettura, guidata da una diciannovenne, ha perso il controllo e ha terminato la propria corsa contro il muretto di recinzione di un’abitazione, provocando momenti di grande apprensione tra i residenti richiamati dal fragoroso impatto.

Latisana, residenti svegliati dal violento boato: auto con cinque giovani si schianta contro un muro

Come riportato da Udine Today, nella notte tra sabato 28 e domenica 29 dicembre 2025, poco dopo la mezzanotte, un’auto con a bordo cinque giovani è uscita di strada lungo via Codroipo a Latisana, finendo contro il muretto di recinzione di un’abitazione. La vettura, guidata da una diciannovenne, ha sbandato per cause ancora in corso di accertamento, con un impatto frontale molto violento che ha fatto temere il peggio.

L’incidente ha richiamato l’attenzione dei residenti della zona, che sono usciti dalle abitazioni richiamati dal forte rumore dello schianto.

Pauroso incidente a Latisana coinvolge cinque giovani: le loro condizioni

Sul posto sono giunti rapidamente i Vigili del Fuoco di Latisana, impegnati nella messa in sicurezza del veicolo e dell’area circostante, insieme al personale medico della SORES con ambulanza ed elisoccorso. Due delle giovani presenti a bordo avrebbero riportato traumi di diversa entità e sono state stabilizzate sul posto prima di essere trasferite all’ospedale di Latisana.

Gli altri due ragazzi e la conducente, sebbene sconvolti, non avrebbero subito ferite gravi. I Carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, mentre la comunità locale ha seguito con apprensione le operazioni di soccorso.