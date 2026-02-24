Laura Pausini torna sul palco dell’Ariston in una veste inedita: non più solo cantante, ma co-conduttrice di Sanremo 2026. Tra emozioni sincere, scelte di stile raffinate e piccole gaffe sul palco, il suo ritorno mette in luce tanto la carriera consolidata quanto la personalità autentica che l’ha resa amata dal pubblico.

Il ritorno trionfale di Laura Pausini a Sanremo 2026

Laura Pausini conquista di nuovo l’Ariston, questa volta nel ruolo inedito di co-conduttrice accanto a Carlo Conti. Cinque serate di intensa presenza scenica che testimoniano non solo la sua capacità vocale e carismatica, ma anche la cura della sua immagine, pensata nei minimi dettagli per un’occasione così significativa.

Dal 1993, anno della sua vittoria con il brano La solitudine, il percorso stilistico della cantante si è evoluto, passando dall’iconica giacca blu navy di Byblos fino ai sontuosi abiti Giorgio Armani Privè sfoggiati recentemente alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Come lei stessa ha raccontato a Repubblica parlando del legame con il designer: “Mi invitò a casa sua e parlammo a lungo. Poi mi richiamò: ‘Ti voglio vestire’. Mi diede consigli preziosi: ‘Tu preoccupati di questo’… un genio“.

Laura Pausini, prima gaffe a Sanremo: Carlo Conti la corregge

Durante la prima serata del Festival, Laura Pausini non ha nascosto la sua emozione. L’ingresso sul palco in abito lungo nero a sirena, accompagnato dall’accoglienza di Carlo Conti con un semplice “Bentornata a casa”, ha reso evidente il legame profondo della cantante con il Festival.

E se da un lato gli abiti firmati Armani e la cura della stylist Monica Serani hanno sottolineato la raffinatezza della serata, dall’altro la tensione ha giocato un piccolo scherzo: visibilmente emozionata, Laura ha commesso un errore di pronuncia nella presentazione degli autori della canzone di Ditonellapiaga, un dettaglio che ha reso il momento ancora più umano e autentico. “Tutte le zete doppie le ho date a lei“, ha replicato ironicamente il conduttore.

Nonostante l’imprevisto, il Festival 2026 si è aperto all’insegna della gratitudine e del rispetto verso chi ha costruito la storia del Festival, come ricordato dal passaggio di consegne simbolico con Pippo Baudo: “La prima persona che ho chiamato quando ho saputo che avrei condotto è stata proprio Pippo Baudo“.