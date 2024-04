Laureus Awards 2024, Djokovic è lo sportivo dell'anno

Madrid, 23 apr. (askanews) – Un red capert stellare con i migliori rappresentanti dello sport internazionale in occasione dei Laureus World Sports Awards 2024, gli Oscar dello Sport che sono stati assegnati a Madrid, presso lo storico Palacio de Cibele. Trionfatore assoluto Novak Djokovic scelto come sportivo dell’anno per la quinta volta, premiata la calciatrice della Spagna e del Barcellona nonché Pallone d’Oro Aitana Bonmatì, la nazionale spagnola femminile di calcio campione del mondo, ma anche il calciatore inglese, centrocampista del Real Madrid e della nazionale inglese, Jude Bellingham come Rivelazione dell’anno e la ginnasta americana Simone Biles premiata per il Ritorno dell’anno. “Alla fine del giorno quando vediamo cosa sta succedendo nel mondo con le guerre e le divisioni nella società, che è pazzesco, lo sport è una delle rare parti della società che unisce davvero le persone, le culture, le tradizioni e le nazioni diverse, quindi sì, spero davvero che lo sport continui a crescere e ad influenzare i giovani in modo positivo” ha detto Novak Djokovic ringraziando per il premio ricevuto.