Lavoro: boom logistica, occasioni in Oikyweb in customer service, controllo operativo e analisi dati

Lavoro: boom logistica, occasioni in Oikyweb in customer service, controllo o...

Roma, 26 gen. (Labitalia) – Gli avvenimenti degli ultimi due o tre anni hanno notevolmente cambiato anche il settore della logistica speciale di prodotto, che è stata chiamata ad affrontare una serie di sfide molto complesse – l’incremento, quasi esponenziale, della richiesta dei servizi durante il periodo del Covid-19 e, ora, l’aumento del costo dell’energia e dei carburanti – e a reagire in tempi decisamente molto ristretti per continuare ad offrire ad aziende e clienti finali un servizio di alto livello, puntuale e preciso.

“Non si tratta – precisa Raffaele Ghedini, presidente di Oikyweb, azienda specializzata nell’offerta di servizi integrati per i prodotti e da oltre 20 anni nel settore dell’home delivery – semplicemente di portare i prodotti dal magazzino alla casa di un cliente. Negli ultimi anni le esigenze del mercato si stanno evolvendo, finalmente l’attenzione alla qualità sta piano piano diventando il driver principale nelle scelte degli operatori. Non sempre sono chiari i problemi di una corretta misurazione della qualità, che spesso viene sintetizzata nei soliti ratio, molto diffusi ma metodologicamente debolissimi".

"Ma in ogni caso è molto positivo -continua- il fatto che finalmente l’attenzione alla qualità sta prevalendo rispetto all’attenzione al prezzo. Oggi, ad esempio, è fondamentale garantire anche un servizio post vendita puntuale ed efficiente, capace di risolvere problemi, anche estremamente complessi, nei giusti tempi. E questo richiede, inevitabilmente, e aggiungerei finalmente, competenze specifiche e specialistiche”.

Dunque è cresciuta, negli ultimi anni, l’attenzione alla qualità dei servizi richiesti dal mercato agli operatori del settore: non basta più competere sul prezzo, ma è indispensabile puntare moltissimo sulla formazione, sulla puntualità e sulla professionalità durante tutta la fase di consegna (ed eventualmente di installazione) dei prodotti, e addirittura consegna ed installazione da soli non bastano più.

“La qualità del servizio -aggiunge Ghedini- che dai clienti finali è percepita come puntualità, precisione, attenzione, educazione e professionalità del personale che, ogni giorno, risponde alle loro richieste ed entra nelle loro case, ma che per produrre quella percezione ha bisogno di una quantità impressionante di attività di back-end, sarà sempre di più il vero fattore di vantaggio competitivo in un settore complesso come quello della movimentazione di prodotti e non di semplici pacchi. Le figure chiave di questo cambiamento sono, oltre ovviamente agli operatori, addetti al customer service che siano davvero qualificati ed adeguatamente formati (perché qui non si trattano dentifrici o abbonamenti, ma prodotti anche molto complessi), addetti al controllo operativo e analisti dei dati”.

Le maggiori opportunità di lavoro nell’ambito dei servizi logistici specialistici: addetti al customer service, al controllo operativo e analisti dei dati. Oikyweb, nei prossimi 12 mesi, ha in programma di assumere almeno 5 addetti al customer service tra il suo head-quarter a Cologno Monzese e il suo hub di Catania, almeno 3 addetti al controllo operativo e almeno 2 analisti di dati per l’head-quarter.