Lavoro: Silvestri (pres. Fondazione Consulenti Lavoro) "con GOL investiti 5 milioni per la

"Il programma GOL, attraverso il quale il PNRR ha finanziato 5 miliardi per politiche attive e formazione, ha portato diverse innovazioni nel mercato del lavoro - dichiara Vincenzo Silvestri, Presidente della Fondazione Consulenti per il Lavoro, intervenuto all'assemblea CPO a Torino - Soprattutto...

“Il programma GOL, attraverso il quale il PNRR ha finanziato 5 miliardi per politiche attive e formazione, ha portato diverse innovazioni nel mercato del lavoro – dichiara Vincenzo Silvestri, Presidente della Fondazione Consulenti per il Lavoro, intervenuto all’assemblea CPO a Torino – Soprattutto ha rotto il diaframma importantissimo che separava le attività di politiche attive vere e proprie dalla formazione: ora non si può più prescindere da una sinergia tra queste due politiche”.

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