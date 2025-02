Stato di salute del Papa: un quadro complesso

Le condizioni di papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli, continuano a destare preoccupazione. Dopo dieci giorni di degenza, il bollettino medico ha confermato che la situazione rimane “critica”, con l’emergere di una lieve insufficienza renale, attualmente sotto controllo. Tuttavia, la buona notizia è che non si sono verificate ulteriori crisi respiratorie, un segnale positivo che fa ben sperare. Le trasfusioni di sangue effettuate hanno portato a un miglioramento dei valori ematici, ma la carenza di piastrine rimane un problema da monitorare attentamente.

Il messaggio di speranza del Pontefice

Nonostante le sue condizioni, papa Francesco continua a mantenere un atteggiamento positivo. Ha partecipato alla Santa Messa, dimostrando una volontà di rimanere attivo e presente spiritualmente. Le sue parole di gratitudine verso il personale medico e i messaggi di affetto ricevuti dai fedeli evidenziano un legame profondo con la comunità. “Il riposo fa parte della terapia”, ha affermato, sottolineando l’importanza della cura e della pazienza in questo momento difficile.

Un appello alla pace e alla riconciliazione

Dal suo letto d’ospedale, il Papa ha lanciato un forte appello contro le guerre, ricordando il terzo anniversario del conflitto in Ucraina. Ha esortato a pregare per la pace in diverse regioni del mondo, sottolineando l’importanza della riconciliazione e del perdono. Le sue parole risuonano come un invito a riflettere sulle sofferenze causate dai conflitti e sulla necessità di costruire un futuro di pace. La sua presenza, anche in un momento di fragilità, rappresenta un simbolo di speranza per molti.