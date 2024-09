Le controversie attorno al saluto di Beatrice Luzzi alla suocera morente, Luzzi prende posizione.

Durante un'edizione del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha salutato la sua ex suocera in agonia, provocando dibattito tra i fan. La nota azienda funeraria Taffo ha commentato la situazione, rendendo il suo intervento virale. Alessandro Cisilin, figlio della donna in agonia e ex di Beatrice Luzzi, ha difeso il gesto di Beatrice, consigliando ai critici di staccarsi dai social. Nonostante l'accettazione di Cisilin, la polemica continua.

Nell’ultima edizione del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha approfittato di un intervallo per mandare un saluto alla sua ex suocera in agonia. “Sfrutto questa occasione per dire addio alla mia ex suocera che sta morendo. Poiché non posso esserci fisicamente per salutarla, lo faccio da qui. Ciao Laura”. Questo saluto ha generato molte discussioni tra i fan, con opinioni divise.

La nota azienda funeraria Taffo, famosa online grazie al suo social media manager Riccardo Pirrone, ha anche commentato la situazione: “Nemmeno noi siamo così spinti”. Il commento di Taffo è divenuto virale, condiviso da vari siti di gossip.

Alexandro Cisilin, figlio della Laura menzionata e ex di Beatrice Luzzi, ha risposto a uno di questi commenti: “Essendo il figlio di Laura, suggerirei a tutti coloro che odiano senza ragione e che hanno ingigantito il saluto discreto di Beatrice a una donna morente, di staccarsi dai social e godersi la vita. Altrimenti, rischiate di perdere il rispetto per gli altri e di perdervi il senso della vita”. Beatrice Luzzi ha risposto lodando la sua ‘nobile natura ineguagliabile’. Sebbene il saluto sia stato accettato da Alessandro Cisilin, le polemiche continuano a imperversare.