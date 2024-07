Da tempo Pomeriggio 5 sta intercettando Fedez e quello di cui parliamo oggi non è il primo siparietto che interessa il rapper e il programma di Myrta Merlino. Durante una diretta social, il cantante ha usato parole molto dure.

I rapporti fra Fedez e Pomeriggio 5

Fedez ha duramente criticato il programma Pomeriggio 5, condotto da Myrta Merlino. Lo ha fatto durante una diretta sui social ma non è un mistero il fatto che non corra buon sangue visto che da mesi le telecamere della trasmissione lo intercettano spesso.

I fan non sono nuovi a critiche verso Pomeriggio 5 ma quelle di cui parliamo oggi sono state veramente dure. Negli ultimi mesi Fedez è spesso al centro dei gossip e diversi programmi seguono le sue vicende dopo la separazione da Chiara Ferragni.

In diverse occasioni i giornalisti di Pomeriggio 5 hanno avuto modo di parlare con Fedez e la stessa Myrta Merlino ha detto di averlo sentito in privato.

Nelle ultime ore però è successo qualcosa di incredibile, il rapper ha mosso delle critiche nel corso della diretta per “Il Rosso”, su Twitch.

Le critiche di Fedez a Pomeriggio Cinque

“Credo che Twitch sia la piattaforma che più consuma le persone. Devi fare da solo o con la tua squadra quello che fa Pomeriggio 5. Però loro hanno tante persone per fare un programma di m*rda. Il tuo è un programma di m*rda ma con meno persone. Dall’altra parte spendono pure dei soldi. Pensa il pianeta quanto soffre per fare Pomeriggio 5. Quanto inquiniamo di elettricità per fare Pomeriggio 5”.

Tali affermazioni sono molto forti e hanno fatto il giro del web. Come risponderà Myrta Merlino?