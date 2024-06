Giulio Golia, in occasione del compleanno di Nadia Toffa, le ha dedicato un pensiero bellissimo. L’ex volto de Le Iene è morta il 13 agosto del 2019, a soli 40 anni per colpa di un cancro.

Le Iene, Giulio Golia ricorda Nadia Toffa

Se fosse stata ancora viva, il 10 giugno 2024 Nadia Toffa avrebbe compiuto 45 anni. Per colpa di un cancro al cervello, l’indimenticabile inviata de Le Iene ha lasciato la vita terrena, ma il suo ricordo resta bene impresso nel cuore di quanti l’hanno amata. Lo ha dimostrato Giulio Golia, che nelle scorse ore le ha dedicato un pensiero per il suo compleanno.

Le parole di Giulio Golia

Tramite i suoi account social, Giulio Golia ha condiviso una foto che lo immortala al timone de Le Iene accanto all’amica e collega Nadia Toffa. A didascalia, ha scritto:

“Auguri piccolina, ovunque tu sia manchi“.

Poche parole, che riescono comunque a dimostrare quanto sia ancora vivo il ricordo di Nadia nel cuore di quanti l’hanno amata.

Giulio Golia: i fan si uniscono al ricordo di Nadia Toffa

Le parole che Giulio ha riservato alla Toffa hanno subito attirato l’attenzione dei fan, che si sono uniti al ricordo. “Nadia mi contattò per via della nostra tragica situazione Valle del Sacco. Era una donna fantastica e così amante della vita che al solo guardarla ti faceva venire voglia di urlare per la felicità. Nadia sei nel mio cuore”, ha scritto un utente.