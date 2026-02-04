A Napoli, nel quartiere Ponticelli, una giovane di 22 anni è stata uccisa dal fratello. Giuseppe Musella, 28 anni, ha confessato di aver colpito mortalmente la sorella Ylenia durante una lite in casa. La ragazza è stata portata d’urgenza all’ospedale Villa Betania, dove è morta poco dopo. Mentre lui era travolto da rabbia e frustrazione, lei le dedicava parole affettuose sui social.

La tragedia familiare a Napoli: Ylenia Musella uccisa dal fratello Giuseppe

Giuseppe Musella, 28 anni, si è consegnato alla polizia dove ha confessato di aver ucciso la sorella Ylenia, di 22 anni. La giovane è stata colpita alla schiena con un coltello nel tardo pomeriggio di ieri e, nonostante il trasporto immediato all’ospedale Villa Betania nel quartiere Ponticelli, è deceduta poco dopo l’arrivo.

Secondo quanto emerso, il litigio tra i due fratelli sarebbe scoppiato a causa della musica ad alto volume: Giuseppe, infastidito e desideroso di dormire, avrebbe reagito in modo drammatico, ferendo mortalmente la sorella. Gli inquirenti, coordinati dal pm Ciro Capasso e dal procuratore aggiunto Alessandro Milita, continuano a indagare per chiarire tutti i dettagli della vicenda.

“Sei tutto per me”, le parole della 22enne uccisa dal fratello

Ylenia era profondamente legata al fratello, come testimoniano le sue parole sui social: “Non vorrei mai vederti soffrire perché se stai bene tu, sto bene anch’io. Sei tutto per me, sei il bene più prezioso“.

Cresciuta in un contesto familiare segnato dalla criminalità — con la madre e il patrigno detenuti, quest’ultimo ritenuto legato al clan Casella-Circone — la giovane aveva trovato nel legame con Giuseppe un punto di riferimento, nonostante i frequenti contrasti tra i due. Secondo i testimoni, la tensione tra fratelli era cresciuta negli ultimi tempi, fino a culminare nella tragedia delle ultime ore.