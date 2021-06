Milano, 11 giu. (askanews) – Extinction Rebellion protesta a Carbis Bay, in Cornovaglia, per sollecitare l’azione del G7 sui cambiamenti climatici. Manifestanti con un cartello “Planet over Profit” e altri messaggi dirompenti.

I leader del G7 si sono riuniti per i loro primi colloqui in presenza in quasi due anni, con l’impegno previsto di donare un miliardo di dosi di vaccino Covid ai paesi poveri, frutto di una sorprendente coesione democratica occidentale.