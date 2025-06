Leasing 2025 in ripresa: boom green, imprese e PMI protagoniste

Nonostante una flessione complessiva verificatasi nel 2024, il leasing ha saputo confermare il proprio ruolo anche nell’economia made in Italy. La penetrazione del leasing rispetto ai prestiti a medio-lungo termine finalizzati agli investimenti produttivi si avvicina al 25%. La correlazione tra investimenti e leasing ha continuato a svilupparsi negli anni e il valore dell’erogato ha raggiunto il 20% degli investimenti privati escluse le abitazioni.

Il numero ed il valore dei contratti stipulati lo scorso anno riporta una variazione negativa del 4% circa rispetto all’anno precedente, seguito da un repentino potenziamento della dinamica nei primi mesi dell’anno 2025 con nuove operazioni di leasing che hanno superato i 14 mld di euro (+8%). Tutti i settori crescono in volume rispetto ai dati del 2024. Il comparto auto cresce in valore (+5%) ma cala come numero di contratti (-0.9%). Sul noleggio a lungo termine (+6%) cresce l’incidenza delle alimentazioni green sul totale. Il mercato immobiliare si assesta intorno ad un +7% ove il segmento costruito (+28%) compensa il calo di quello ‘da costruire’ (-16%). Il comparto strumentale cresce sia in valore che in numero mentre le energie rinnovabili crescono di oltre il 60% e quelle del comparto ferroviario del + 80% c. Il leasing vede crescere l’espansione sugli investimenti in macchinari per l’agricoltura, foreste e pesca. Cresce di circa il 40% il valore di tale comparto, in cui il leasing può giocare un ruolo strategico nel soddisfare le richieste di liquidità a media-lunga scadenza del settore finalizzate ad una trasformazione digitale e sostenibile.

Crescono le domande di leasing anche da parte di imprese che operano nei servizi sanitari e nell’autotrasporto. Tra i settori più sfidanti per l’anno in corso rileviamo quelli dell’efficientamento energetico e dell’agro-alimentare, del trasporto e della logistica. Il leasing è utilizzato soprattutto dalle PMI ma cresce la percentuale di clienti privati/liberi professionisti La clientela leasing è inoltre rappresentata da un’alta percentuale di imprese con elevato grado di innovazione e orientamento all’export. Le moratorie attualmente in essere rappresentano circa il 10% dell’erogato.