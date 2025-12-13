L'ELN in Colombia Risponde alle Minacce di Trump con Esercitazioni Militari Strategiche

La Colombia è al centro di un crescente clima di tensione geopolitica. Il gruppo ribelle ELN (Esercito di Liberazione Nazionale) ha proclamato un lockdown per i civili, in risposta alle recenti minacce del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Questa situazione ha sollevato preoccupazioni a livello locale e internazionale, dimostrando come il conflitto interno colombiano si intrecci con le politiche estere statunitensi.

Tensioni tra Trump e Petro

Negli ultimi giorni, Trump ha intensificato le sue dichiarazioni contro il presidente colombiano Gustavo Petro, accusandolo di non adottare misure sufficienti contro la produzione di cocaina nel paese. Le sue affermazioni sono state inequivocabili: se Petro non si adeguerà, potrebbe affrontare le conseguenze di un attacco militare. Questa retorica aggressiva ha portato a un’escalation delle tensioni diplomatiche tra le due nazioni.

Minacce e risposte

Durante un incontro con imprenditori, Donald Trump ha avvertito che i produttori di cocaina potrebbero affrontare attacchi. Un avvertimento che ha suscitato reazioni significative da parte dell’Esercito di Liberazione Nazionale (ELN), il quale ha deciso di organizzare esercitazioni militari. L’ELN ha anche ordinato ai civili di non uscire di casa per tre giorni. Sebbene il governo colombiano, rappresentato dal ministro della Difesa Pedro Sanchez, abbia definito l’azione dell’ELN come coercitiva e criminale, la realtà sul campo evidenzia una situazione complessa. I ribelli continuano a operare in aree chiave per la produzione di droga, aumentando la loro autorità.

Il contesto della produzione di cocaina

La Colombia si conferma come il principale produttore mondiale di coca, con oltre 253.000 ettari destinati alla sua coltivazione. Questo fenomeno è strettamente legato a un conflitto interno di lunga durata che coinvolge il governo, gruppi ribelli e paramilitari. L’Esercito di Liberazione Nazionale (ELN), con circa 5.800 combattenti, esercita un significativo controllo su molte di queste aree, complicando notevolmente l’operato del governo nella lotta contro il narcotraffico.

Strategie di Petro

Il presidente Gustavo Petro ha tentato di adottare un approccio innovativo nella lotta contro il narcotraffico, concentrandosi sulla distruzione delle strutture di produzione di droga anziché sull’eradicazione delle coltivazioni di coca. Ha dichiarato che il suo governo ha smantellato un numero record di laboratori. Tuttavia, le pressioni da parte di Washington continuano a crescere. In questo contesto, l’invito di Petro a Donald Trump di visitare la Colombia per osservare di persona gli sforzi contro il narcotraffico evidenzia sia la disponibilità a collaborare, sia la sfida che il presidente colombiano deve affrontare.

Prospettive future

Con l’avvicinarsi delle elezioni in Colombia, la situazione politica appare incerta, in particolare per la mancata ricandidatura di Gustavo Petro. Le relazioni tra Colombia e Stati Uniti hanno subito un significativo deterioramento, evidenziato da sanzioni personali nei confronti di Petro e dalla revoca del suo visto. Questo clima di ostilità ha portato a una crescente militarizzazione da parte degli Stati Uniti nella regione, con attacchi già effettuati contro presunti traffici di droga, che hanno causato vittime tra i civili.

In questo contesto, l’ELN si è mantenuto in una posizione di forza, promettendo una risposta armata a eventuali attacchi statunitensi. Tale situazione potrebbe innescare una reazione a catena in tutto il continente. Le minacce espresse da Donald Trump e le reazioni dell’ELN pongono interrogativi su come evolverà questa situazione e sulle conseguenze per la stabilità della regione.