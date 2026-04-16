Leone XIV in Camerun: appello per una pace disarmata e trasparenza

Il papa a Yaoundé sollecita dialogo e giustizia sociale, critica la corruzione e invita i governanti a guidare con mente lucida e coscienza integra

Il viaggio apostolico di Leone XIV in Africa, previsto dal 13 al 23 aprile 2026, ha fatto tappa a Yaoundé, capitale del Camerun, segnando un momento di forte richiamo pubblico al valore del dialogo e della responsabilità istituzionale. All’arrivo, accolto dalle autorità civili e da gesti di benvenuto come l’omaggio floreale dei bambini, il Pontefice ha scelto di parlare direttamente alle élite politiche e alla società civile, ponendo al centro del suo discorso temi che riguardano tanto la coesione nazionale quanto la dignità delle persone.

In questo contesto, la visita assume anche una valenza simbolica: portare l’attenzione internazionale su conflitti locali e su ferite sociali che chiedono risposte durature.

Nel corso della cerimonia e dell’incontro al Palazzo Presidenziale, il Papa ha ribadito che la pace non è frutto di imposizioni ma di pratiche condivise e di impegni concreti.

Ha evocato l’importanza di un esame di coscienza collettivo per affrontare la corruzione e per restaurare fiducia nelle istituzioni, ricordando come la sicurezza debba conciliarsi con il rispetto dei diritti umani. Le parole pronunciate sono state accompagnate dalla scelta simbolica di incontrare poi un orfanotrofio, sottolineando il rapporto tra le scelte politiche e il futuro dei giovani, spesso costretti all’esilio economico o alla marginalità sociale.

Un appello alla pace: concetti chiave e riferimenti

Nel discorso ufficiale del 15.04.2026 al Palazzo Presidenziale il Pontefice ha definito la pace come qualcosa da costruire, non da proclamare: una pace disarmata che non si fondi sulla paura, sulle minacce o sugli armamenti, ma capace di aprire cuori e creare fiducia. Ha richiamato testi e figure storiche, citando Sant’Agostino per richiamare l’idea di servizio dei governanti e rimandando a precedenti magisteriali che hanno ridefinito la nozione di guerra giusta, inclusa la rilettura operata da Giovanni XXIII e da documenti successivi. L’appello è rivolto soprattutto ai responsabili pubblici affinché operino con trasparenza e rispetto dello stato di diritto, elementi ritenuti essenziali per la riconciliazione e la ricostruzione sociale.

La società civile e le donne come motore di ricostruzione

Il discorso ha valorizzato il ruolo delle organizzazioni locali: associazioni, sindacati, leader religiosi e ONG sono indicati come i principali attori nella gestione delle tensioni e nella promozione di percorsi di pace. In particolare il Papa ha evidenziato il contributo delle donne, spesso vittime ma anche protagoniste di mediazione e ricostruzione sociale. Questo richiamo sottolinea la necessità di inserire la partecipazione della società civile in progetti concreti di sviluppo, istruzione e formazione professionale, strategie ritenute fondamentali per trattenere i talenti e offrire alternative concrete ai giovani.

Reazioni esterne e chiarimenti vaticani

La visita non è stata priva di tensioni diplomatiche: dall’America sono arrivate critiche e commenti forti, tra cui quelli di Donald Trump, che ha rilanciato messaggi su piattaforme digitali e condiviso immagini create con l’intelligenza artificiale; il vicepresidente JD Vance ha suggerito cautela quando si affrontano temi teologici e ha invocato la tradizione della guerra giusta. A queste esternazioni ha risposto un editoriale dei media vaticani firmato da Andrea Tornielli, che ha ricordato la difficile attualità del concetto di guerra giusta alla luce della potenza distruttiva delle armi moderne e il precedente magistero di Giovanni XXIII con la Pacem in terris del 1963. Anche i vescovi statunitensi hanno cercato di chiarire il senso delle parole papali, sottolineando che l’ipotesi di difesa da un aggressore resta un criterio tradizionale.

Impatto locale e prospettive

In Camerun, paese spesso definito «Africa in miniatura» per la sua diversità geografica e culturale, la visita ha ottenuto una temporanea tregua tra le parti in conflitto e ha portato in primo piano esigenze pratiche: la protezione dei bambini, la scuola, il sostegno agli sfollati e il contrasto ai fondamentalismi. Con un Presidente come Paul Biya, che accoglieva già Giovanni Paolo II e Benedetto XVI in precedenti decenni, il confronto sul futuro politico e sul modello di governo diventa ineludibile. Il messaggio del Pontefice mira a stimolare un percorso che veda istituzioni credibili e una società partecipativa come prerequisiti per una pace duratura.