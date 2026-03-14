L'eredità di Enrica Bonaccorti: dal dolore di una perdita al testamento preparato

La scomparsa di Enrica Bonaccorti ha suscitato commozione nel mondo dello spettacolo e tra il pubblico che l’ha seguita per anni. Dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas, la conduttrice è venuta a mancare il 12 marzo, lasciando accanto a sé la figlia Verdiana e una serie di volontà espresse con lucidità nei mesi precedenti. Durante il periodo della malattia la protagonista aveva deciso di mettere ordine nella sua vita privata, predisponendo un testamento e indicando dettagli pratici e simbolici per il saluto finale.

La famiglia e gli amici hanno potuto salutare la conduttrice nella camera ardente allestita presso la clinica romana: la struttura è la Ars BioMedica in via Luigi Bodio 58, con apertura al pubblico dalle 10 alle 22 e un’ulteriore fascia di visita sabato mattina dalle 9 alle 12. L’agente di fiducia, Andrea Quattrini, ha reso note le disposizioni per i funerali, che si terranno nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo nel giorno indicato come sabato alle ore 15. La scelta di Enrica riguardo alla cerimonia rifletteva un approccio pacato e non convenzionale, come lei stessa aveva raccontato in un’intervista recente.

Il racconto dell’ex marito e i ricordi del passato

L’ex marito, Arnaldo Del Piave, ha voluto ricordare Enrica con parole affettuose nei confronti della sua umanità e del legame che li aveva uniti negli anni Ottanta. Del Piave ha richiamato alla memoria il matrimonio celebrato a Las Vegas pochi mesi dopo il primo incontro e una luna di miele che durò circa 60 giorni tra Stati Uniti e Giamaica. Questi dettagli restituiscono l’immagine di un rapporto intenso e di grande affetto, che però non è rimasto eterno: dopo alcuni anni la coppia ha preso strade diverse, pur conservando ricordi profondi.

Il dolore per la perdita di una gravidanza

Tra i ricordi drammatici emersi c’è quello della perdita di una gravidanza avvenuta nel 1986, episodio che Del Piave ha definito segnante. Secondo il suo racconto, la notizia della gravidanza era stata resa pubblica in diretta su Rai1, e subito dopo Enrica fu colpita da una minaccia d’aborto che portò alla perdita del bambino. La vicenda scatenò una forte reazione mediatica e lasciò un segno emotivo difficile da superare. Del Piave ha sottolineato come, nonostante il dolore, rimasero insieme ancora per alcuni anni, cercando conforto nei viaggi e nella reciproca compagnia.

Il testamento e le ultime volontà

Negli ultimi mesi di vita la conduttrice si era dedicata anche agli aspetti pratici legati alla fine della sua vita: aveva predisposto un testamento e aveva indicato chiaramente le sue preferenze per il funerale. In un’intervista a Verissimo aveva espresso il desiderio che non ci fossero corone di fiori recise in chiesa, spiegando che i fiori tagliati le davano una sensazione di morte e preferiva che venissero «lasciati al vento». Questa richiesta, semplice e coerente con la sua visione lucida della vicenda, è stata rispettata come segno della sua autonomia decisionale anche in un momento difficile.

Chi raccoglie l’eredità

La principale beneficiaria delle volontà di Enrica è la figlia Verdiana Bonaccorti, che è rimasta accanto alla madre fino all’ultimo. Il legame tra madre e figlia era profondo e pubblico: Verdiana ha accompagnato Enrica anche in alcune apparizioni televisive recenti, tra cui un’intervista con la madre a gennaio. Oltre all’aspetto patrimoniale, l’eredità include il patrimonio affettivo e i messaggi che la conduttrice ha voluto lasciare a chi l’ha seguita per tutta la carriera.

Il saluto della comunità e il valore umano della memoria

La reazione dei colleghi, degli amici e del pubblico ha evidenziato la stima per la figura di Enrica Bonaccorti, caratterizzata da umanità e professionalità. La camera ardente e la funzione pubblica hanno permesso a molti di esprimere il proprio cordoglio e omaggiare una carriera lunga e poliedrica. Più di ogni altro elemento, però, resteranno i ricordi personali: le testimonianze di chi l’ha conosciuta, le storie condivise e le scelte raccontate nelle ultime interviste che mostrano una donna capace di affrontare la malattia con lucidità e dignità.

Nel complesso, il commiato per Enrica Bonaccorti unisce la dimensione pubblica del saluto al nucleo privato della famiglia: il dolore per la perdita, le volontà espresse nel testamento e la presenza costante della figlia indicano come l’addio sia stato preparato con cura, rispettando i desideri di chi se ne è andata e lasciando un patrimonio umano che andrà oltre la cronaca.