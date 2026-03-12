LetExpo, Galiotto (Galiotto Consulting): “Rivedere i modelli organizzativi quando le aziende vanno

“La situazione geopolitica, i dazi e la crisi energetica, pongono delle opportunità per risolvere i problemi. Lavoriamo con gli imprenditori per rivedere i loro modelli organizzativi, ed è proprio nel momento in cui le aziende vanno bene a dover riesaminare la governance e le filiere di approvvi...

“La situazione geopolitica, i dazi e la crisi energetica, pongono delle opportunità per risolvere i problemi. Lavoriamo con gli imprenditori per rivedere i loro modelli organizzativi, ed è proprio nel momento in cui le aziende vanno bene a dover riesaminare la governance e le filiere di approvvigionamento. Ma sono soprattutto le aziende che finora non hanno innovato a doverlo fare affinché possano internazionalizzarsi”. Lo ha dichiarato Alexandre Galiotto, fondatore e General manager di Galiotto Consultin durante LetExpo a Verona

[embed width=”600″ height=”400″]https://www.youtube.com/watch?v=NcVAIJp3F28[/embed]