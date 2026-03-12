LetExpo, Noce (Tip): “Il noleggio è la soluzione più apprezzata in un contesto di difficoltà”

“Le soluzioni di noleggio sono sia cicliche che anticicliche. In fasi di incertezza come quella attuale c'è paura ad investire e la formula flessibile del noleggio permette l’utilizzo immediato dei beni con la possibilità di restituirli nel momento in cui non servono più. Un servizio apprezza...

“Le soluzioni di noleggio sono sia cicliche che anticicliche. In fasi di incertezza come quella attuale c’è paura ad investire e la formula flessibile del noleggio permette l’utilizzo immediato dei beni con la possibilità di restituirli nel momento in cui non servono più. Un servizio apprezzato e gradito dai nostri clienti. Come tutti siamo preoccupati per quello che succede nel mondo, ma cerchiamo di essere il più possibile funzionali al sistema”. Così Giorgio Noce, Country Manager Tip intervenuto alla quinta edizione di LetExpo in corso a Verona

[embed width=”600″ height=”400″]https://www.youtube.com/watch?v=8exvqneFYU0[/embed]