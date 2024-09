L'ex compagno di Chiara ha affermato di non aver mai notato il ventre gonfio. Le aveva consigliato inoltre di assumere la pillola contraccettiva, ignaro del fatto che fosse incinta e avesse sepolto i neonati.

Nell'intervista a Le Iene, l'ex compagno di Chiara, accusata di avere interrato due neonati nel suo giardino, racconta di non aver notato cambiamenti fisici o comportamentali evidenti in lei. Credeva che prendesse la pillola anticoncezionale, come lei gli aveva riferito. Rivelò il suo shock quando scoprì la verità tramite un messaggio da parte di Chiara il giorno in cui fu scoperto il primo neonato. Continua a lottare per capire come sia potuto accadere. Ritiene che Chiara potesse aver agito così per paura del giudizio altrui e sottolinea che avrebbe assunto le sue responsabilità se fosse stato informato della gravidanza.

Parlando alla trasmissione Le Iene, l’ex compagno di Chiara, la ragazza di 21 anni accusata di aver interrato due neonati nel suo giardino a Traversetolo, provò a rispondere alla domanda che tutti si pongono: “Come hai potuto non accorgerti di nulla?”. Spiega che Chiara non mostrava cambiamenti fisici o comportamentali evidenti, né allo stomaco, né al seno. Il suo corpo non aveva segni manifesti ed era nello stesso stato tutto il tempo, sottolineando che sembrava portare una maschera. Il giovane era convinto che Chiara prendesse la pillola anticoncezionale, come lei gli aveva detto. Confesso che vorrebbe poter dare una risposta a coloro che non la trovano. Aggiunge come il loro primo bacio in discoteca ora appare come un ricordo macchiato. Prima che tutto accadesse, Christina era colei che lo riportava sulla retta via. Nulla di quello che ha fatto corrispondeva alla persona che Chiara rappresentava per lui – esattamente il contrario di ciò che è attualmente. “Era normale, non cambiava mai. Non l’ho mai vista cambiare, non l’ho mai vista stare male.

“Ho analizzato ripetutamente le sue parole”, ha dichiarato, “ma non riesco a far quadrare tutto. Non riesco a capire come tutto questo sia potuto accadere. Lei affermava di essere sotto contraccezione. In seguito, gradualmente, ha rivelato alle sue amiche di aver interrotto il trattamento, senza però dirmelo. Il giorno in cui è stato scoperto il primo neonato, mi ha inviato un messaggio: ‘Hanno scoperto un neonato a casa mia. Siamo sconvolti’. Non riuscivo a mettere in relazione lei a tutto ciò, era tutto molto insolito. Successivamente sono stato contattato dai carabinieri. Ancora adesso faccio fatica a comprendere”.

“Mai avremmo ipotizzato, nemmeno in modo ironico, di parlare di bambini”, ha concluso, “Non faceva parte dei miei progetti, ma se fosse accaduto, avrei preso le mie responsabilità. Per quale ragione ha agito così? A mio parere, per paura del giudizio altrui. Teneva molto a come veniva percepita dagli altri. Se avesse deciso di tenerli, non mi sarei sottratto. Ora, riguardo a lei, mi sento svuotato”.