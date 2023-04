L'ex talento di X Factor, Martina Attili e Michelangelo Vizzini presto genitori: il lieto annuncio

Grandi gioie in vista per Martina Attili, ex concorrente di X-Factor e Michelangelo Vizzini, allievo di Amici 19. La coppia attende un figlio.

Quella che arriva dall’ex prodigio di X-Factor, Martina Attili e Michelangelo Vizzini, cantante ed allievo di Amici di Maria De Filippi nella diciannovesima edizione è una notizia completamente inaspettata.

I due giovanissimi artisti sono una coppia e sono in attesa di un bambino. Il lieto annuncio è stato dato in modo congiunto dai due attraverso un post condiviso su Instagram.

Martina Attili e Michelangelo Vizzini presto genitori: l’annuncio della coppia sui social

La coppia ha condiviso uno scatto nel quale i due appaiono raggianti. Hanno inoltre anche spiegato: “Non ci siamo fatti vedere insieme per un po’, questo perché preferivamo tenere la questione privata ma da adesso in poi sappiamo che non sarà più possibile… Ti aspettiamo tuoi mamma e papà”.

Chi sono Martina Attili e Michelangelo Vizzini

Classe 2001, Martina Attili è nota per aver preso parte alla dodicesima edizione di X Factor durante la quale aveva presentato il suo singolo inedito Cherofobia. Da allora non ha mai smesso di fare musica, tanto che tra le collaborazioni ce n’è anche una con Mr. Rain. Per la casa editrice Longanesi ha pubblicato il libro “Baci Amari e musica d’autore”.

Michelangelo Vizzini è nato ad Ostia l’11 maggio del 1999. Nella 19esima edizione di Amici di Maria De Filippi è stato uno degli Allievi, ma senza accedere alla fase serale del programma. Nelle scorse settimane ha lanciato il singolo “Ti ricorderai”.