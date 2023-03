Eletta Lamborghini e la gravidanza scampata: la reazione della cantante via social

A causa di un ritardo Elettra Lamborghini aveva pensato di essere rimasta incinta e, quando ha scoperto di non esserlo, ha condiviso il video della sua esultanza via social.

Elettra Lamborghini e la gravidanza scampata

Elettra Lamborghini non ha fatto segreto di desiderare un giorno un figlio ma ha anche più volte specificato che per il momento lei e suo marito Dj Afrojack sarebbero presi dai loro molti progetti lavorativi e per questo non avrebbero intenzione di allargare la famiglia. La cantante queste settimane ha avuto un ritardo e ha quindi iniziato a pensare di essere rimasta incinta. Quando ha scoperto di non esserlo ha postato il video della sua esultanza via social. “Quando dopo 1 settimana di ritardo ti arriva il ciclo”, ha scritto la cantante nel video ironico condiviso via social.

Lei e suo marito sono convolati a nozze nel 2020 dopo la romantica proposta di matrimonio avvenuta nel 2019. In seguito al matrimonio la cantante ed ereditiera ha affermato: “Quando diventerò mamma voglio essere la migliore del mondo: voglio fare le cose perbene, dare a mio figlio tutto il tempo e le attenzioni di cui avrà bisogno. E adesso sarebbe impossibile. Ma non c’è fretta, siamo ancora giovani”.