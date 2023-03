Diletta Leotta, svelati i dettagli sulla gravidanza: dal sesso del bebè al parto

Qualche giorno fa, Diletta Leotta ha annunciato di essere in dolce attesa. La conduttrice sportiva è incinta di Loris Karius, al suo fianco da qualche mese. Nelle ultime ore sono stati svelati alcuni dettagli sulla gravidanza: dal sesso alla data presunta del parto.

Diletta Leotta: i dettagli sulla gravidanza

Diletta Leotta è incinta: a rivelarlo è stata lei stessa, con un bellissimo video social condiviso in coppia con il fidanzato Loris Karius. I futuri mamma e papà non hanno svelato molti dettagli in merito alla gravidanza, ma al loro posto l’ha fatto il settimanale Chi. La rivista di Alfonso Signorini ha parlato del sesso del bebè e della data presunta del parto.

Il sesso del bebè di Diletta Leotta e Loris Karius

Secondo il settimanale Chi, Diletta Leotta e Loris Karius sono in attesa di una bella femminuccia. La notizia è stata comunicata da fonti molto vicine alla coppia. I due, insieme da soli sei mesi, non vedono l’ora di diventare genitori e hanno accolto con gioia la notizia della gravidanza. Al momento, è bene sottolinearlo, i futuri mamma e papà non hanno confermato il sesso del bebè.

La data presunta del parto di Diletta Leotta

Diletta sarebbe al quarto mese di gravidanza. Pertanto, la figlia dovrebbe nascere a fine agosto o nei primi giorni di settembre. Per il momento, non si sa dove abbia scelto di partorire la Leotta, se a Milano, nella sua adorata Sicilia oppure fuori dall’Italia.