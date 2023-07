Lido di Camaiore, grave incidente in via italica: ciclsta investito da un'auto

L’incidente è avvenuto nella giornata di ieri, martedì 25 Luglio, intorno alle ore 12 sulle strade di Lido di Camaiore (Lucca). Lungo la via Italica un ciclista 46enne è stato investito da un’auto: adesso è ricoverato in ospedale.

Il ciclista stava percorrendo la via Italica e in quel momento si trovava all’altezza dell’autolavaggio vicino al mercato ortofrutticolo quando, all’improvviso, è stato urtato da una Cinquecento. L’uomo sul veicolo a due ruote nello scontro ha avuto la peggio ed è finito per cadere rovinosamente a terra procurandosi un brutto trauma cranico-facciale. La dinamica dell’incidente è ancora tutta da verificare, al momento si sa soltanto che a bordo dell’automobile c’era un ragazzo di 21 anni.

L’intervento dei soccorsi e il trasferimento in ospedale

Sul posto sono immediatamente intervenuti i medici del 118 che si sono occupati di fornire le prime cure al 46enne per poi traferirlo in ambulanza all’ospedale Versilia. L’uomo è entrato in pronto soccorso in codice rosso e le sue condizioni sono sembrate gravi sin dall’inizio. Non ha riportato gravi danni il 21enne conducente della Cinquecento. La polizia municipale sta ancora indagando sulle responsabilità.